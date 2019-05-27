نائب وزير الدفاع الروسي يؤكد على أهمية التعاون بين القوات المسلحة الروسية واليابانية

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع، الجنرال فاليري غيراسيموف، اليوم الإثنين، أن تعاون هيئات الأركان العامة للقوات المسلحة في روسيا واليابان، سيعزز علاقات الثقة المتبادلة بين البلدين.

وقال غيراسيموف في اجتماع مع رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي اليابانية غورو يواس: “أحد العناصر المهمة للتعاون في المجال العسكري هو تفاعل هيئات الأركان العامة … أنا متأكد من أن اجتماعنا معكم سيساهم أيضًا في زيادة تعزيز علاقات الشراكة والثقة بين القوات المسلحة، في روسيا واليابان”.

وأشار إلى أن يواس، والقائد العام للقوات البرية الروسية، أوليغ ساليوكوف، عقدا اليوم الإثنين، “مفاوضات مثمرة، ناقشا خلالها مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك” .

وأكد غيراسيموف، على أن اجتماع اليوم يعقد عشية المشاورات الروسية اليابانية المقررة في طوكيو لوزراء الدفاع والخارجية في صيغة ” 2 + 2 ” .

وأضاف غيراسيموف :”أنا واثق من أن المحادثات القادمة بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، ستعطي دفعة إضافية للتعاون الروسي الياباني في المجال العسكري “.

المصدر: سبوتنيك