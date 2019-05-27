مصطفى حسين: لا يمكن ضبط ردة الفعل تجاه التمادي في إهمال عكار

قال النائب اللبناني مصطفى حسين إن “صرختنا التي اطلقناها منذ أسابيع لم تلق آذانا مصغية بخصوص تغييب عكار عن مشروع الموازنة”، وتابع “نجد أنفسنا اليوم مجبرين على تصعيد اللهجة محذرين من أن ابناء عكار ما عاد بإمكانهم تحمل الإهمال والنسيان الرسمي لهذه المحافظة”.

ولفت حسين الاثنين الى انه “لا يمكن ضبط ردة الفعل تجاه التمادي في الإهمال وعدم ذكر عكار في أي بند من الموازنة”، وتابع ان “تصحيح الخطأ واجب والعودة عن الخطيئة ضرورية قبل فوات الاوان بدلا من إلهائنا بوعود وهمية عن مشاريع من خارج الموازنة، ما عادت تنطلي على احد”، واكد ان “المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين”.

المصدر: مصطفى علي حسين