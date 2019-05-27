الأمم المتحدة: مقتل 562 شخصاً في معارك العاصمة الليبية

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى في المعارك الدائرة منذ أوائل الشهر الماضي في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات “الجيش الوطني الليبي”، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات “حكومة الوفاق الوطني” بزعامة فائز السراج.

وبحسب تغريدة لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا على (تويتر)، “ارتفعت حصيلة ضحايا النزاع المسلح في طرابلس إلى 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و 2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا”.

وتقول الأمم المتحدة إن الآلاف من الليبيين اضطروا للنزوح منذ اندلاع المعارك في طرابلس، منذ أن أعلن حفتر، في الرابع من نيسان/ابريل الماضي، إطلاق عملية عسكرية لتطهير طرابلس مما وصفه بـ “الإرهاب”.

المصدر: سبوتنيك