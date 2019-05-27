القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين تحذر من أي مشاركة عربية أو فلسطينية في مؤتمر البحرين

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين اليوم الاثنين، من إقدام الولايات المتحدة وحكومة مملكة البحرين على عقد ورشة عمل تصفوية تحت عنوان مضلل وهو ( السلام من اجل الازدهار ) في محاولة من الادارة الامريكية لتمرير المرحلة الأولى من المؤامرة الكبرى المسماة صفقة القرن عبر إشعال المنطقة بالقضايا الاقتصادية والإنسانية والفتن الطائفية على حساب حقوق شعبنا وثوابته .

وأكدت لجنة المتابعة، على رفضها لعقد هذا المؤتمر وتحذيرها من أية مشاركة عربية أو فلسطينية سواء كانت رسمية او شخصية في اي من اعمال هذا المؤتمر والذي يشكل طعنه لقضية الشعب الفلسطيني الوطنية ونضاله من اجل الحرية والاستقلال الوطني

وثمنت لجنة المتابعة، مواقف الدول والشخصيات وخاصة الفلسطينية التي رفضت دعوات المشاركة في هذا المؤتمر وطالبت كل من تلقى دعوة لحضور المؤتمر الى اعلان رفضه للمشاركة في اعمال المؤتمر, وتوجهت لجنة المتابعة بالتحية الى لجان المقاطعة الدولية والعربية والمحلية والتي تواجه مؤامرة التطبيع وتواجه صفقة القرن

وحيت لجنة المتابعة الشعوب العربية وقواها السياسية الحية الرافضة لهذا المؤتمر وصفقة القرن بأكملها خاصة الشعب البحريني الشقيق.

ودعت لجنة المتابعة الجماهير العربية وجماهير الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده الى التعبير عن رفض هذه المؤتمرات واللقاءات المشبوهة لأنها تشكل المدخل الرئيسي لتمرير المؤامرة ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية مما يتطلب مواجهتها بكل قوة وعدم السماح بتمريرها مهما كانت التضحيات .

المصدر: فلسطين اليوم