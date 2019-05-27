التحكّم المروري: حركة المرور كثيفة على الطريق الممتد من #المشرفية وصولاً الى السفارة الكويتية بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2019 - 16:05

التحكّم المروري: حركة المرور كثيفة على الطريق الممتد من #المشرفية وصولاً الى السفارة الكويتية بالاتجاهين

منذ 21 mins 27 May، 2019
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