السلطات الفرنسية تعتقل 3 اشخاص أحدهم المشتبه به في تفجير طرد مفخخ في مدينة #ليون الفرنسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2019 - 16:05

السلطات الفرنسية تعتقل 3 اشخاص أحدهم المشتبه به في تفجير طرد مفخخ في مدينة #ليون الفرنسية

منذ 20 mins 27 May، 2019
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