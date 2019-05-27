السلطات الفرنسية تعتقل 3 اشخاص أحدهم المشتبه به في تفجير طرد مفخخ في مدينة #ليون الفرنسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2019 - 16:05
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الحكومة اللبنانية تقر مشروع موازنة عام 2019 خلال جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
وزير المال علي حسن خليل: الموازنة أقرت كما هي بالأرقام نفسها التي أقرت في السراي الحكومي وخفضنا العجز إلى 7.59%
خليل: كل الشائعات عن تخفيض الرواتب والمس بحقوق العسكريين والجامعة اللبنانية غير واقعية
الوزير محمد فنيش: تحفظنا على رسم 2% على السلع المستوردة وشمول المعاشات التقاعدية بضريبة الدخل
حاكم مصرف لبنان من بعبدا: الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية والإصلاحات في الموازنة وخطة الكهرباء إشارات إيجابية
رويترز تنقل عن متحدث صهيوني قوله إنّ كيان العدو منفتح على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود
الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اليابان: لا نسعى إلى تغيير النظام في إيران وإذا رغبت في الحوار فنحن راغبون أيضاً
شينزو آبي: الاستقرار في الشرق الأوسط مهم بالنسبة لليابان وسنرسل مبعوثين إلى طهران لحل الخلاف مع واشنطن
ظريف: لا نرغب بأي تصعيد عسكري ومستعدون لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بناءة مع دول الجوار
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يؤكّد خلال لقائه محمد جواد ظريف في بغداد حرص بلاده على العلاقة مع إيران
3 ملايين زائر يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي "عليه السلام" في مدينة النجف الأشرف
محكمة في بغداد تصدر حكماً بالإعدام على فرنسي رابع أدين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي
باريس تعلن قيامها بالإجراءات اللازمة لتذكير بغداد بمعارضتها عقوبة الإعدام بعد أحكام إعدام بحق فرنسيين ينتمون لـ"داعش"
الجيش السوري يدمر أوكاراً وآليات لإرهابيي جبهة النصرة في أطراف قريتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي
"هيئة تحرير الشام" تعلن مقتل "عضو مجلسها الشرعي العام أبو محمد المعتصم بالله المدني" بمعارك مع الجيش السوري بريف حماة
عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي: حصار الدريهمي جريمة واضحة واستمرارها جريمة أخرى تتحملها الأمم المتحدة
اليونيسف: 27 طفلاً يمنياً سقطوا بين قتيل وجريح في الأيام العشرة الأخيرة في صنعاء جراء غارات التحالف الذي تقوده السعودية
وزير الخارجية الروسي بمؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوبي: موسكو ترفض توجهات واشنطن الأحادية الجانب بشأن أميركا الجنوبية
خارجية كوريا الشمالية: مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون متعطش للحرب وأخطأ باستنتاجاته بشأن اختباراتنا الصاروخية
الخارجية الصينية تؤكّد أنّ المفاوضات التجارية مع واشنطن يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل
السلطات الفرنسية تعتقل 3 أشخاص أحدهم المشتبه به في تفجير ليون الذي أدى إلى سقوط 13 جريحاً يوم الجمعة الماضي
شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" تعلن عن معارضتها لأي إجراء مضاد لشركة "أبل" الأميركية
مقتل 30 شخصاً على الأقل وفقدان العشرات في حادث غرق قارب في إحدى بحيرات جمهورية الكونغو الديموقراطية
مقتل 15 شخصاً في مواجهات بين نزلاء سجن في ولاية أمازوناس شمال البرازيل
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
السلطات الفرنسية تعتقل 3 اشخاص أحدهم المشتبه به في تفجير طرد مفخخ في مدينة #ليون الفرنسية
منذ 20 mins
27 May، 2019
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