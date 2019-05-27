تيريزا ماي:نتائج الانتخابات الاوروبية مخيّبة للآمال وتظهر ضرورة إيجاد اتفاق #بريكست يوافق عليه الجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2019 - 16:05

تيريزا ماي:نتائج الانتخابات الاوروبية مخيّبة للآمال وتظهر ضرورة إيجاد اتفاق #بريكست يوافق عليه الجميع

منذ 21 mins 27 May، 2019
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