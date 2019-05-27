مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع قانون الموازنة العامة ويحيله الى مجلس النواب للمناقشة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 27 2019 - 16:05

مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع قانون الموازنة العامة ويحيله الى مجلس النواب للمناقشة

منذ 25 mins 27 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة