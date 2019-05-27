أعمال شغب في سجن بأوديسا الأوكرانية

أعلنت الشرطة الأوكرانية الإثنين، أن رجال إنفاذ القانون في أوكرانيا عزلوا محرضين على الاضطرابات في السجن الحكومي الجنوبي رقم 51 في أوديسا، وأن المفاوضات جارية مع السجناء.

وجاء في بيان الشرطة “تم عزل المحرضين على أعمال الشغب. تجري مفاوضات مع السجناء”، مضيفاً أن ” الوضع حالياً، تحت السيطرة بشكل كامل”، وأنه من أجل إعادة الاستقرار إلى السجن بشكل كامل، تم تشكيل هيئة أركان من مختلف الهيئات الأمنية لمتابعة الوضع عن كثب وإعادة الأمور إلى نصابها. وأشار البيان أيضاً إلى أن الحريق الذي اندلع في هذا السجن تم تحييده بالكامل، وتجري حالياً الأعمال النهائية لإطفائه بالكامل.

وفي هذا السياق، أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الأوكرانية لودميلا دينيسوفا، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن رجال الإطفاء يقومون بإطفاء الحريق الذي اندلع في عدد من أقسام الخدمات السجن”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية