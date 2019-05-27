الصين تؤكد أن المفاوضات التجارية مع واشنطن يجب أن تجري على أساس “الاحترام المتبادل” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2019 - 11:49

الصين تؤكد أن المفاوضات التجارية مع واشنطن يجب أن تجري على أساس “الاحترام المتبادل”

منذ 16 mins 27 May، 2019
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