روسيا وتركيا ترصدان 30 خرقاً لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية الاثنين،في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانبين الروسي والتركي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصدا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 30 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الجانب الروسي رصد 15 خرقا في محافظتي اللاذقية (10) وحماة (5) فيما رصد الجانب التركي كذلك 15 خرقا في محافظتي إدلب (2) وحماة (13).

هذا وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها توزيع 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.165 طن على سكان قرية معرين بمحافظة حماة. وبشكل عام تم تنفيذ 2123 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3392.475 طن. وذكرت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية، أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.