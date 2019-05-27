المرصد المعارض يُحصي مقتل 45 مسلحاً على الأقل من الفصائل المسلحة خلال المعارك مع الجيش السوري يوم أمس على محور بلدة كفر نبودة بريف حماه – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2019 - 11:48
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جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
المرصد المعارض يُحصي مقتل 45 مسلحاً على الأقل من الفصائل المسلحة خلال المعارك مع الجيش السوري يوم أمس على محور بلدة كفر نبودة بريف حماه
منذ 29 mins
27 May، 2019
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