المرصد المعارض يُحصي مقتل 45 مسلحاً على الأقل من الفصائل المسلحة خلال المعارك مع الجيش السوري يوم أمس على محور بلدة كفر نبودة بريف حماه – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2019 - 11:48

المرصد المعارض يُحصي مقتل 45 مسلحاً على الأقل من الفصائل المسلحة خلال المعارك مع الجيش السوري يوم أمس على محور بلدة كفر نبودة بريف حماه

منذ 29 mins 27 May، 2019
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