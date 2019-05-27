أبرز التطورات على الساحة السورية

حلب:

ـ قال مصدر عسكري، إنّ وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي الإنذارات بحلب من الساعة 9.00 وحتى الساعة 14.00.

دير الزور:

ـ أعلن مصدر عسكري أنّ وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الشولا بريف دير الزور من الساعة 9.00 وحتى الساعة 12.00

الحسكة:

ـ قُتل مسلحان من “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، في محيط بلدة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ـ احترقت أرض زراعية مساحتها 800 دونم، قرب شركة الكهرباء، على طريق بلدة الدرباسية الخاضعة لسيطرة “قسد”، بريف الحسكة الشمالي.

الرقة:

ـ انتشلت 15 جثة من تحت أنقاض المنازل في مدينة الرقة، يعودون لمدنيين قضوا إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

ـ داهمت “قسد” بعض المنازل واعتقلت عدداً من الأشخاص في قريتيّ جديدة كحيط وجديدة خابور بريف الرقة الشرقي.

ـ اعتقلت “قسد” شخصاً بعد مداهمة منزله بحي الرميلة شمال شرق مدينة الرقة، لأسباب مجهولة.

حماه:

ـ نفّذ الجيش السوري عمليات على خطوط إمداد وتحركات المجموعات الإرهابية في مدن وبلدات كفرزيتا واللطامنة والأربعين والزكاة ومورك ولطمين بريف حماه الشمالي والشمالي الغربي.

ـ أُصيب أحد المدنيين وحصل دمار كبير في المنازل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على مدينة السقيلبية بريف حماه الشمالي الغربي، كما أُصيب ممرض ودمار في قسم الإسعاف نتيجة سقوط قذائف صاروخية على مشفى السقيلبية الوطني، ليلة أمس.

ـ أعلنت “هيئة تحرير الشام” عبر بيان لها، مقتل مسؤولها “الشرعي” العام لقطاع حلب، وعضو “المجلس الشرعي العام” في “الهيئة” المدعو “أبو محمد المعتصم بالله المدني”، أثناء المعارك مع الجيش السوري بريف حماه الشمالي.

إدلب:

ـ دخل رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفر لوسين على الحدود السورية _التركية، بريف إدلب الشمالي.

المشهد العام:

محلياً:

ـ قال رئيس مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا الجنرال فيكتور كوبتشينشين، إن “إرهابيي هيئة تحرير الشام استهدفوا مدينة السقيلبية بريف حماه بـ38 صاروخاً 5 مرات، على مدار اليوم”.

وأوضح أن “بعض الصواريخ ضربت المشفى الوطني للسقيلبية”، متابعاً “بحسب الطوارئ السورية، قُتل 5 مدنيين، من السكان، بينما أصيب 12 آخرين”.

دوليّاً:

ـ وجه أكثر من 50 ناشطاً وشخصية بارزة، رسالة لوزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، انتقدوا فيها خطته لتجريم مواطنين بريطانيين سافروا إلى شمال شرقي سوريا للقتال في “قسد” ضد داعش.

وبين الموقعين على الرسالة الفيلسوف والكاتب الأمريكي نعوم تشومسكي، وأكاديميون بارزون، ومتطوعون حاليون وسابقون في “قسد” من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، وعوائل أربعة بريطانيين قتلوا أثناء مشاركتهم في المعارك إلى جانب “قسد” ضد داعش.

ودانت الرسالة خطة وزير الداخلية البريطاني الذي أمهل مؤخراً مواطنيه المتواجدين في محافظة إدلب ومناطق سيطرة “قسد” شهراً واحداً للعودة إلى وطنهم، تحت طائلة السجن لعشر سنوات.

وشدد أصحاب الرسالة على أن “جاويد” يعتزم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على البريطانيين الذين قدموا تضحيات أكبر من باقي مواطنيهم لدحر داعش، متهمين الوزير بعدم إدراك حقائق الوضع في سوريا.

المصدر: الاعلام الحربي