حزب أوربان يحقق فوزا كبيرا في انتخابات المجلس الأوروبي في المجر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2019 - 01:18

حزب أوربان يحقق فوزا كبيرا في انتخابات المجلس الأوروبي في المجر

منذ 2 ساعة 26 May، 2019
علم المجر
أخبار دولية - المجر

حقق حزب فيديس بزعامة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فوزا ساحقا في انتخابات المجلس الأوروبي في المجر، وفقا لاستطلاع أجري الأحد.

وبحسب نتائج الاستطلاع فقد فاز حزب فيديس بي56 بالمئة من أصوات المقترعين متقدما بفارق كبير على المعارضة اليسارية المتمثلة بالحزب الاشتراكي والتحالف الديموقراطي اللذين نال كل منهما 10 بالمئة.

وتراجعت حصة حزب جوبيك من أصوات المقترعين من 15 بالمئة إلى تسعة بالمئة فيما يتوقع أن يتمكن حزب “الزخم” من دخول البرلمان الاوروبي للمرة الاولى في تاريخه بنيله 7 بالمئة من الأصوات.

وتراجعت حصة حزب الخضر من 5 بالمئة إلى 3 بالمئة ويتوقع ألا يفوز بأي مقعد في المجلس الأوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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