البيت الأبيض: كيم وترامب متفقان على عدم كفاءة جو بايدن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز الأحد أن “الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون متفقان على أن المرشح الديموقراطي جو بايدن غير كفوء”.

واضافت ساندرز أن “الرئيس ترامب لا يتخذ موقفا مؤيدا لرأي الزعيم الكوري الشمالي لكنني أعتقد أنهما يتفقان في تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن”.

وكلام المتحدثة جاء تعليقا على تغريدة لدونالد ترامب نشرها السبت قال فيها إنه ابتسم عندما سمع أن وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بـ”الشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية