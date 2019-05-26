غرفة التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على الطريق البحرية في انفه شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2019 - 22:52

غرفة التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على الطريق البحرية في انفه شمال لبنان

منذ 13 mins 26 May، 2019
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