البيرو: قتيل و11 جريحا في زلزال شديد القوة يضرب شمال البلاد

أفادت سلطات البيرو أن زلزالا بقوة راوحت بين 7.5 و8 درجات ضرب في الساعات الأولى من الأحد منطقة غابات أمازونية في شمال البلاد، ما أدى الى قتيل و11 جريحا اضافة الى أضرار مادية.

وقال منسق شؤون الدفاع المدني ريكاردو سيخاس “لقد أبلغنا بمقتل شخص نتيجة سقوط صخرة على منزله في اقليم هوارانغو في منطقة كاجاماركا”، واضاف ان “11 شخصا أصيبوا بجروح أيضا في حين تهدمت منازل 51 عائلة”.

من جهتها، أعلنت مؤسسة رصد الزلازل في البيرو أن “قوة الزلزال بلغت 7.5 درجات”، وتابعت “وقع الزلزال الساعة 2.41 بالتوقيت المحلي (7.41 ت غ) على بعد حوالى 70 كيلومترا جنوب شرق بلدة لاغوناس”، وأوضح أن “مركز الزلزال يقع على عمق 141 كيلومترا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية