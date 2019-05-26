سريلانكا: اعتقال 100 شخص على خلفية تفجيرات “عيد الفصح”

اعتقلت الشرطة السريلانكية نحو 100 مشتبه به خلال عمليات مداهمة استمرت اربعة أيام بحثا عن فلول جماعة ارهابية متهمة بالوقوف وراء اعتداءات الفصح التي أودت بـ258 شخصا، بحسب ما أفادت مصادر أمنية محلية الاحد.

وقالت المصادر “انتشر نحو ثلاثة آلاف جندي في العاصمة ومحيطها وفي بلدات أخرى رئيسية وقاموا بعمليات اغلاق وبحث بدأت الخميس”، وتابعت “في الأيام الثلاثة الأولى اعتقلت قوات الأمن 87 مشتبها به وسلمتهم للشرطة للتحقيق معهم”.

وأضافت المصادر ان “عدد الأشخاص المحتجزين قد يصل إلى نحو 100 حتى الآن”، ولفتت الى أن “جميعهم تقريبا تم احتجازهم لحيازتهم مخدرات وفي بعض الحالات أسلحة غير قانونية”، وتابعت “كما تم اعتقال عدد من الأشخاص ومصادرة أشرطة فيديو ومواد دعائية أخرى لجماعة ارهابية سريلانكية حملت مسؤولية تفجيرات 21 نيسان/أبريل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية