نقولا الصحناوي: الموازنة لم تطال جيوب الفقراء

قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب نقولا الصحناوي إنه “من المهم القيام باصلاحات وتحصين لبنان ضد اي من المخاطر”، مؤكدا ان “الموازنة لم تطال جيوب الفقراء”.

واشار الصحناوي الاحد الى ان “التوافق على الارقام تم والموازنة اصبحت جاهزة وجلسة الغد في بعبدا يمكن ان تتضمن ملاحظات للرئيس عون والتوصيات تبقى عنده”.

واضاف الصحناوي ان “الجو العام هو ان الموازنة انتهت واقتربت من الذهاب الى مجلس النواب”، معتبرا ان “الخطر الوحيد على هذه الموازنة هو العودة الى الشعبوية في مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام