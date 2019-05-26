نقولا الصحناوي: الموازنة لم تطال جيوب الفقراء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 26 2019 - 17:21

نقولا الصحناوي: الموازنة لم تطال جيوب الفقراء

منذ 43 mins 26 May، 2019
نقولا الصحناوي
لبنان

قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب نقولا الصحناوي إنه “من المهم القيام باصلاحات وتحصين لبنان ضد اي من المخاطر”، مؤكدا ان “الموازنة لم تطال جيوب الفقراء”.

واشار الصحناوي الاحد الى ان “التوافق على الارقام تم والموازنة اصبحت جاهزة وجلسة الغد في بعبدا يمكن ان تتضمن ملاحظات للرئيس عون والتوصيات تبقى عنده”.

واضاف الصحناوي ان “الجو العام هو ان الموازنة انتهت واقتربت من الذهاب الى مجلس النواب”، معتبرا ان “الخطر الوحيد على هذه الموازنة هو العودة الى الشعبوية في مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة