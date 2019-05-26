تظاهرة مضادة في دايتون الاميركية تزامنا مع نشاط لعنصريين بيض

تظاهر مئات الأشخاص السبت احتجاجا على تجمع متزامن لتسعة ناشطين مرتبطين بحركة “كو كلوكس كلان” العنصرية البيضاء في دايتون شمال شرق الولايات المتحدة، محاولين التشويش على خطابهم بإثارة الضجيج، حسبما أعلنت السلطات ووسائل الإعلام المحلية.

وأعلنت بلدية دايتون في ولاية أوهايو في بيان نشر على فيسبوك أن التجمع انتهى بشكل سلمي، ولم يصب أحد، كما لم يتم توقيف احد.

وتجمع الناشطون التسعة الذين ينتمون إلى جماعة “اونروبال ساكرد نايتس” في احدى ساحات دايتون، بعد حصولهم على تصريح من البلدية لتنظيم هذا النشاط.

وأكد مسؤولون في البلدية أن الناشطين التسعة وجدوا أنفسهم أمام نحو 500 إلى 600 شخص في تظاهرة مضادة.

وردد المشاركون في التظاهرة المضادة شعارات وأغان وعزفوا على آلات موسيقية للتشويش على خطاب الناشطين العنصريين الذين تجمعوا خلف حاجز حديدي وفي ظل انتشار واسع للشرطة، وفق وسائل الإعلام، ونشر أكتر من 350 شرطيا خشية اندلاع أعمال عنف.

وفي عام 2017، قتلت ناشطة سلمية حينما قام رجل بصدم متظاهرين بسيارته خلال تجمع لليمين المتطرف في شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا.

وقد واجه حينها الرئيس دونالد ترامب انتقادات شديدة من معارضيه لإعلانه بعد الحادثة أن “أشخاصا جيدين” موجودون “في كلا الجانبين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية