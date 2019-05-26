الجيش السوري يستهدف نقاط انتشار وتحصينات التنظيمات الإرهابية في مدينة كفرزيتا وبلدة اللطامنة بريف حماه الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 26 2019 - 14:02

الجيش السوري يستهدف نقاط انتشار وتحصينات التنظيمات الإرهابية في مدينة كفرزيتا وبلدة اللطامنة بريف حماه الشمالي

منذ 54 mins 26 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة