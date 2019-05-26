اندلاع حريق كبير في منطقة النقب بفعل البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2019 - 14:02

اندلاع حريق كبير في منطقة النقب بفعل البالونات الحارقة المنطلقة من قطاع غزة (يونيوز)

منذ 56 mins 26 May، 2019
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