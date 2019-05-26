الرئيس روحاني: حينما يدرك الأمريكي بأن تداعيات إجراءات الحظر ضئيلة جداً ضد الشعب الإيراني سيقلع عن اجراءاته العدائية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2019 - 14:02
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الأمين العام لحزب الله في عيد المقاومة والتحرير: نؤكد تمسكنا بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر
السيد حسن نصرالله: من أهم نتائج إنتصار عام 2000 هو صنع معادلة القوة في لبنان وخروج "اسرائيل" من الجنوب كان من دون شروط
السيد نصرالله: العدو الإسرائيلي يتعاطى بجدية بأن هناك قوة حقيقية موجودة في لبنان وبدأ يسميها بـ "التهديد الإستراتيجي"
السيد نصرالله: معادلة القوة في لبنان ترسخت بعد انتصار 2006 وما يسميه العدو تهديداً نسميه نحن قوة دفاع وحماية وردع
السيد نصرالله: لبنان اليوم ليس في موقف ضعف أمام "اسرائيل" في مسألة الترسيم ويستطيع أن يمنعهم من الحصول على النفط والغاز
السيد نصرالله يدعو إلى أوسع مشاركة شعبية في الإحتفال الذي يقيمه حزب الله الجمعة القادم بمناسبة يوم القدس
السيد نصرالله: عنوان يوم القدس الأساسي هو مواجهة صفقة القرن والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
السيد نصرالله: أشيد بموقف علماء البحرين والقوى التي رفضت أن تكون المنامة الأرض التي تحتضن الخطوة الأولى في صفقة القرن
السيد نصرالله: اشيد بالموقف الفلسطيني الجامع والموحد والصارم الرافض للمؤتمر الإقتصادي المزمع عقده في البحرين
جنود الإحتلال الصهيوني يحاصرون الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك
إصابة شابين برصاص الإحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزّة
قوات العدو تقتحدم بلدة بيت أمّر في الخليل وتعتدي على ممتلكات المدنيين وتطلق قنابل الغاز وتصيب عدد من الفلسطينيين
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الجمهورية الإسلامية ستكون هي المنتصرة بالتأكيد في ساحة المواجهة مع أمريكا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلتقي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في العراق ويبحث معه العلاقات الثنائية
ظريف: إيران لا ترغب بأي تصعيد عسكري وهي على استعداد لتلقي اي مبادرة تساعد على خفض التصعيد
وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم: نرفض تحركات واشنطن الأحادية الجانب
الحكيم: نقف الى جانب ايران ضد العقوبات الامريكية وسنكون وسيطا بين الطرفين
وحدات من الجيش السوري تستهدف نقاط انتشار وتحصينات التنظيمات الارهابية في مدينة كفرزيتا بريف حماه
وحدات من الجيش السوري تضبط نفقا للمجموعات الارهابية بعمق 20 مترا خلال تمشيط قلعة المضيق بريف حماه
هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية: زلزال مدمر بقوة 8 درجات يضرب 4 دول هي الإكوادور والبيرو وكولومبيا والبرازيل
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
الرئيس روحاني: حينما يدرك الأمريكي بأن تداعيات إجراءات الحظر ضئيلة جداً ضد الشعب الإيراني سيقلع عن اجراءاته العدائية
منذ 1 ساعة
26 May، 2019
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