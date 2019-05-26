إسقاط طائرة تجسسية معادية في جيزان

أسقط الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الأحد، طائرة تجسسية معادية في جيزان.

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق جبل الدود.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت الثلاثاء الماضي، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان شمال غرب حيس بالحديدة كانت في مهمة عدائية.

يذكر أن الدفاعات الجوية أسقطت في 14 من الشهر الحالي طائرة مقاتلة بدون طيار تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي جنوب العاصمة صنعاء بصاروخ مناسب، وأكد مصدر في الدفاع الجوي أن الطائرة أمريكية الصنع من نوع MQ1

المصدر: المسيرة