مجلس الشورى الاسلامي ينتخب “علي لاريجاني” رئيساً له لدورة جديدة (وكالة فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2019 - 10:17

مجلس الشورى الاسلامي ينتخب “علي لاريجاني” رئيساً له لدورة جديدة (وكالة فارس)

منذ 1 ساعة 26 May، 2019
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