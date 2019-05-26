مصدر في سلاح الجو اليمني المسيّر: عملية استهداف مطار جيزان بطائرة قاصف ” 2-k ” نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقة عالية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2019 - 10:16

مصدر في سلاح الجو اليمني المسيّر: عملية استهداف مطار جيزان بطائرة قاصف ” 2-k ” نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقة عالية

منذ 1 ساعة 26 May، 2019
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