إسقاط طائرة تجسسية لقوى التحالف السعودي شرق الدود بجيزان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2019 - 10:17

إسقاط طائرة تجسسية لقوى التحالف السعودي شرق الدود بجيزان

منذ 2 ساعة 26 May، 2019
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