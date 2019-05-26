الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على 3 مواقع يتمركز فيها عناصر التحالف السعودي وعمليات هجومية في الشبكة وقبالة السديس خلفت عدداً من القتلى بينهم قائد كتيبة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2019 - 10:17

الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على 3 مواقع يتمركز فيها عناصر التحالف السعودي وعمليات هجومية في الشبكة وقبالة السديس خلفت عدداً من القتلى بينهم قائد كتيبة

منذ 2 ساعة 26 May، 2019
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