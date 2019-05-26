مقتل وإصابة أكثر من 183 عنصراً بينهم جنود سعوديين وسودانيين بعمليات قنص في مختلف الجبهات خلال الـ72 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2019 - 10:17

مقتل وإصابة أكثر من 183 عنصراً بينهم جنود سعوديين وسودانيين بعمليات قنص في مختلف الجبهات خلال الـ72 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 26 May، 2019
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