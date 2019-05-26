سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية بطائرة قاصف ” 2-k “على مطار جيزان ويستهدف مرابض الطائرات الحربية (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2019 - 10:17

سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية بطائرة قاصف ” 2-k “على مطار جيزان ويستهدف مرابض الطائرات الحربية (المسيرة)

منذ 2 ساعة 26 May، 2019
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