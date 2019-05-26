سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية بطائرة قاصف ” 2-k “على مطار جيزان ويستهدف مرابض الطائرات الحربية (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2019 - 10:17
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الأمين العام لحزب الله في عيد المقاومة والتحرير: نؤكد تمسكنا بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر
السيد حسن نصرالله: من أهم نتائج إنتصار عام 2000 هو صنع معادلة القوة في لبنان وخروج "اسرائيل" من الجنوب كان من دون شروط
السيد نصرالله: العدو الإسرائيلي يتعاطى بجدية بأن هناك قوة حقيقية موجودة في لبنان وبدأ يسميها بـ "التهديد الإستراتيجي"
السيد نصرالله: معادلة القوة في لبنان ترسخت بعد انتصار 2006 وما يسميه العدو تهديداً نسميه نحن قوة دفاع وحماية وردع
السيد نصرالله: لبنان اليوم ليس في موقف ضعف أمام "اسرائيل" في مسألة الترسيم ويستطيع أن يمنعهم من الحصول على النفط والغاز
السيد نصرالله يدعو إلى أوسع مشاركة شعبية في الإحتفال الذي يقيمه حزب الله الجمعة القادم بمناسبة يوم القدس
السيد نصرالله: عنوان يوم القدس الأساسي هو مواجهة صفقة القرن والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
السيد نصرالله: أشيد بموقف علماء البحرين والقوى التي رفضت أن تكون المنامة الأرض التي تحتضن الخطوة الأولى في صفقة القرن
السيد نصرالله: اشيد بالموقف الفلسطيني الجامع والموحد والصارم الرافض للمؤتمر الإقتصادي المزمع عقده في البحرين
السيد نصرالله: يجمع اللبنانيون على رفض التوطين وكل الأخوة الفلسطينيين يرفضون ذلك ويصرون على العودة إلى فلسطين
السيد نصرالله: أدعو إلى لقاء سريع بين المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين في لبنان لوضع خطة لمواجهة خطر التوطين القادم
السيد نصرالله: هناك اصرار غربي على عدم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم قبل الإنتخابات الرئاسية السورية كحد أدنى
السيد نصرالله: موقف حزب الله ساهم في ايجاد مناخ رسمي وحزبي وشعبي حول قضية مكافحة الفساد التي أصبحت قضية أساسية
السيد نصرالله: قمنا بتحضير مجموعة ملفات حول الفساد في البلاد بعضها قدمناها والبعض أجلناها إلى حين الإنتهاء من الموازنة
السيد نصرالله: كتلة الوفاء للمقاومة قامت بتحضير مجموعة من اقتراحات القوانين وبعضها نناقشه مع الحلفاء لتقديمه بشكل مشترك
السيد نصر الله: هناك اقتراحات لم نقدمها لان كتل أخرى قدمتها والمهم الحصول على نتيجة وليس من يقدم الإقتراح
السيد نصرالله: تمت إثارة ملف تسوية الحسابات المالية وتقديم المعطيات للقضاء وما تبعه من اجراءات ومتابعات
السيد نصرالله: موازنة 2019 هي مسعى انقاذي للبلاد والجميع يجمع على أهمية الخطوات الإصلاحية فيها
السيد نصرالله: أطالب القوى السياسية بأن تفي بالوعود التي ألقتها في بدايات نقاش الموازنة بعدم المس بالطبقات الفقيرة
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يهنئ الرئيسين العماد اميل لحود وسليم الحص بعيد التحرير
النائب طلال أرسلان في عيد المقاومة والتحرير: التحية لجيشنا الباسل ومقاومتنا البطلة ولرمز كل انتصار السيد حسن نصرالله
هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا: فرحة التحرير لا تكتمل الا باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر
عضو اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي: عيد التحرير يحيي الآمال بدحر شيطان الفساد الذي يهدد استقرار واستقلال لبنان
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يبحث مع رئيس الحكومة العراقية في بغداد مجمل الاوضاع في العراق والمنطقة
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبدأ الأحد جولة خليجية تشمل عمان والكويت وقطر لبحث التطورات في منطقة الخليج
المقاومة الإسلامية - كتائب حزب الله في العراق تقيم مهرجاناً حاشداً نصرة للشعب الفلسطيني والقدس تحت عنوان "احنه اهلها"
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي: نؤكد على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش والخلايا النائمة
الخارجية الإيرانية تنفي ما ورد على بعض وسائل الإعلام حول زيارة مرتقبة لرئيس وزراء اليابان إلى طهران
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله: الكويت مستعدة لبذل قصارى جهدها بهدف التهدئة وتجنب الصراع في المنطقة
الأمين العام لحلف الناتو: عازمون على اعتماد استراتيجية عسكرية جديدة لمواجهة التهديد النووي القادم من روسيا
رئيس المجلس العسكري السوداني يوقع في القاهرة مع الرئيس السيسي اتفاقية لضبط الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية بطائرة قاصف ” 2-k “على مطار جيزان ويستهدف مرابض الطائرات الحربية (المسيرة)
منذ 2 ساعة
26 May، 2019
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