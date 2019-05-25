أبو العردات هنأ لبنان بعيد المقاومة والتحرير

هنأ أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات، باسمه وباسم قيادة حركة “فتح” والفصائل “لبنان الشقيق، رئيسا وحكومة وبرلمانا وجيشا ومقاومة وأحزابا وشعبا” بعيد المقاومة والتحرير.

وحيا في بيان للمناسبة “المقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية، وقياداتها ورجالها وشهداءها وجرحاها، التي لقنت العدو الصهيوني وجيشه دروسا لا تنسى في البطولة والتضحية والاستشهاد، وأجبرته على الإنسحاب من جنوب لبنان يجرجر أذيال الخيبة والهزيمة”.

وأكد “التمسك بحق الشعب اللبناني والفلسطيني والشعوب العربية كافة، بمقاومة الإحتلال الإسرائيلي، بكل أشكال المقاومة، حتى تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة”.

وأكد الرفض ل”صفقة القرن المشؤومة ولكل المؤتمرات الدولية والإقليمية، تحت أي مسمى كان”، وكذلك رفض “كل أشكال التوطين أو التهجير”، معلنا التمسك “بكل حقوقنا الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم في فلسطين”.

وقال: “إننا نتطلع إلى اليوم الذي سيكون قريبا بإذن الله ونحتفل به سويا مع أشقائنا اللبنانيين والعرب، بتحقيق الإنتصار، ودحر العدو الصهيوني عن أرضنا الفلسطينية، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة على كامل اراضيها، وعاصمتها القدس الشريف”.

وختم أملا “أن يبقى لبنان سيدا حرا مستقلا، ينعم بالأمن والإستقرار والتقدم والإزدهار والرخاء، لما فيه مصلحة عليا للشعبين اللبناني والفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام