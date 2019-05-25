عائلة الأسير سكاف هنأت السيد نصرالله بعيد المقاومة والتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 25 2019 - 21:10

عائلة الأسير سكاف هنأت السيد نصرالله بعيد المقاومة والتحرير

منذ 1 ساعة 25 May، 2019
لجنة الاسير يحيى سكاف
لبنان

هنأت عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، بعيد المقاومة والتحرير، في برقية وجهتها إليه واعتبرت فيها أن “الإنتصار الذي تحقق في 25 أيار عام 2000، هو من خلال دماء آلاف الشهداء وتضحيات المقاومين وقيادتهم الحكيمة،التي بفضلها إستعاد وطننا عزته وكرامته، حيث إندحر العدو عن معظم أراضينا المحتلة”.

وأكدت “البقاء مع المقاومة وخيارها، مهما بلغت التضحيات، لأن المقاومة هي الطريق الصحيح لمواجهة العدو، ومن خلالها سيتحقق الإنتصار الكبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة