عائلة الأسير سكاف هنأت السيد نصرالله بعيد المقاومة والتحرير

هنأت عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، بعيد المقاومة والتحرير، في برقية وجهتها إليه واعتبرت فيها أن “الإنتصار الذي تحقق في 25 أيار عام 2000، هو من خلال دماء آلاف الشهداء وتضحيات المقاومين وقيادتهم الحكيمة،التي بفضلها إستعاد وطننا عزته وكرامته، حيث إندحر العدو عن معظم أراضينا المحتلة”.

وأكدت “البقاء مع المقاومة وخيارها، مهما بلغت التضحيات، لأن المقاومة هي الطريق الصحيح لمواجهة العدو، ومن خلالها سيتحقق الإنتصار الكبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام