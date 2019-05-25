موسى: 25 أيار مناسبة تستوجب منا العمل لبناء دولة قوية ومنيعة

رأى النائب ميشال موسى، في تصريح لمناسبة 25 أيار، ان عيد المقاومة والتحرير “يشكل محطة لتذكير اللبنانيين بأن وحدتهم هي الصخرة التي تتحطم عندها كل المؤامرات والمخططات التي تستهدف وطنهم”.

أضاف: “ان هذه المناسبة الوطنية تستوجب منا جميعا العمل لبناء دولة قوية ومنيعة، يحميها جيش باسل وشعب مقاوم للاحتلال والأطماع بأرضنا وثرواتنا الطبيعية”.

وختم قائلا إن “معالجة الوضع الاقتصادي وإعادة اطلاق عجلة المؤسسات بطريقة شفافة وفي ظل القانون، من شأنها تحصين انجازات المقاومة والتحرير والمحافظة على بلدنا وطنا يفاخر به أولادنا وأحفادنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام