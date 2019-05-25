القومي رفع لافتات مهنئة بالتحرير في بلدات المتن الشمالي: 25 أيار محطة حاسمة ومضيئة في تاريخ أمتنا

رفعت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، لافتات في العديد من البلدات من الوسط وبيت شباب إلى بكفيا والجبل.

وأكد منفذ عام المتن الشمالي سمعان خراط أن 25 أيار “محطة حاسمة ومضيئة في تاريخ أمتنا، أثمرت تحريرا ونصرا أكيدا، وهزيمة للعدو الصهيوني الذي يشكل أعتى قوة إرهابية في العالم”. وقال: “25 أيار لم يكن يوما للتحرير وحسب، بل للكرامة ولتأكيد مكامن القوة فينا، وللإرادة المصممة على خوض معارك التحرير في مواجهة كل احتلال وارهاب وعدوان”.

أضاف: “في عيد المقاومة والتحرير، نحيي كل شهداء أمتنا الذين كتبوا بدمائهم حكاية النصر، من سعيد العاص وحسين البنا إلى وجدي الصايغ وسناء محيدلي، وسائر شهداء المقاومة بكل أحزابها وقواها”.

وختم: إن الشهداء والاستشهاديين هم الذين يصنعون مجد أمتنا وعزها، وباستشهادهم دفاعا عن الأرض، أكدوا ان المقاومة نهجا وخيارا، ثقافة وسلاحا، هي القوة التي بتكاملها مع الجيش والشعب كفيلة برد العدوان وإعلان بشائر النصر الكبير الذي سيتكلل بهدم الكيان الغاصب وتحرير كل حبة تراب من أمتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام