السيد نصرالله: التزمنا بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام حول موضوع الموزانة واكتفينا بآرائنا في مجلس الوزراء ولم نعلق كي لا ندخل في سجال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2019 - 18:50

السيد نصرالله: التزمنا بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام حول موضوع الموزانة واكتفينا بآرائنا في مجلس الوزراء ولم نعلق كي لا ندخل في سجال

منذ 52 mins 25 May، 2019
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