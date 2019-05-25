أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

دير الزور:

– فجّرَ مسلحون مجهولون عدداً من العبوات الناسفة، داخل إحدى المدارس التي كانت مقرّاً لـ “قسد” في قرية سويدان جزيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة:

ـ أطلق الجيش التركي النار على دورية عسكرية تابعة لـ “قسد” قرب مدينة رأس العين على الحدود السورية _التركية بريف الحسكة الشمالي الغربي.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص في قرية عفرة شرق بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، لأسباب مجهولة.

– احترق 700 دونم من الأراضي الزراعية في قرية الدلاوية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الرقة:

– اعتقلت “قسد” 15 شخصاً على حاجز معمل السكر في مدخل مدينة الرقة الشمالي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري” في صفوفها.

ـ انفجرت عبوة ناسفة في الحي الغربي بمدينة الرقة، دون ورود معلومات عن إصابات.

– احترقت أرض زراعية في قرية “رنين” جنوب غرب بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة “قسد”، بريف الرقة الشمالي.

حماه:

– سقطت عدة قذائف صاروخية على مدينة السقيلبية وبلدة عين الكروم بريف حماه الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلحة.

إدلب:

ـ قُتلَ شخص وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون قرب مركز “الدفاع المحلي”، في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

– أُصيب مسلح من فصائل “الجيش الحر”، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، بسيارة كانت تقله، على الطريق الواصل بين مدينة حارم وبلدة كفر تخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي.

– انفجرت عبوة ناسفة قرب كازية “قدور” على طريق بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات.

القنيطرة:

– قال مصدر عسكري سوري إن قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان (الأندوف) فجّرت ذخائر ومواد غير متفجرة في موقع الأمم المتحدة شمال بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة.

ـ ردّت وحدات الجيش السوري على اعتداءات وخروقات التنظيمات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد في ريفي حماه الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي.

وذكرت “سانا” في حماه أن وحدات من الجيش نفذت عمليات مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في بلدات اللطامنة وكفرزيتا والهبيط في ريفي حماه الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي، أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير آليات ومنصات إطلاق صواريخ وأسلحة كانت بحوزتهم.

المشهد العام:

محلياً:

ـ أصدرت “قسد” قراراً يقضي بمنع تجوال الدراجات النارية في مناطق سيطرتها من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً، بشكل يومي بحجة “الدواعي الأمنية”.

25_5_2019

المصدر: الاعلام الحربي