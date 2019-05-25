القوات اليمنية تستهدف تجمات العدوان في عدد من المواقع بجبهة الساقية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 25 2019 - 16:18

القوات اليمنية تستهدف تجمات العدوان في عدد من المواقع بجبهة الساقية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم (وسائل اعلام يمنية)

منذ 19 mins 25 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة