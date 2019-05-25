مقتل وجرح عدد من المرتزقة بينهم مسؤولون ولا زالت جثث معظمهم في المكان خلال التصدي لمحاولة التقدم في كلابة والاربعين بتعز (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2019 - 16:18

مقتل وجرح عدد من المرتزقة بينهم مسؤولون ولا زالت جثث معظمهم في المكان خلال التصدي لمحاولة التقدم في كلابة والاربعين بتعز (وسائل اعلام يمنية)

منذ 30 mins 25 May، 2019
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