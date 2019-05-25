انكسار محاولة تقدم لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان في كلابة والأربعين في تعز (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2019 - 16:18

انكسار محاولة تقدم لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان في كلابة والأربعين في تعز (وسائل اعلام يمنية)

منذ 32 mins 25 May، 2019
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