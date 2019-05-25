بطرس حرب: ‏لا بد من تجديد احترام تضحيات من سقط لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2019 - 16:18

بطرس حرب: ‏لا بد من تجديد احترام تضحيات من سقط لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي

منذ 43 mins 25 May، 2019
أخبار موقع المنار

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