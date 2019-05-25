قصف تجمعات مرتزقة العدوان في الجوف اليمنية

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم السبت، إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” قوة الاسناد المدفعي لدى الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للعدوان في عدد من المواقع بجبهة الساقية مديرية المصلوب بالمحافظة ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد دمروا في وقت سابق اليوم السبت آليتين عسكريتين تابعتين لمرتزقة العدوان إحداهن محملة بالأفراد في معسكر السلان بالساقية ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم.

المصدر: المسيرة نت