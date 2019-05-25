قاض أميركي يسدد ضربة لخطط ترامب المتعلقة ببناء الجدار الحدودي

أصدر قاض فدرالي أميركي الجمعة أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام أموال وزارة “الحرب” لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك.

ومن شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط ترامب الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي أحد وعود حملته الانتخابية.

ورفعت قرابة 20 ولاية خصوصا معاقل للديموقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.

ويمنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترامب “من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم ب+يوما سكتور بروجكت 1+ و+إيه.إل باس سكتور بروجكت 1+ باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب (وزارة الدفاع)”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية