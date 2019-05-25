ميقاتي: في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بتحرير الجنوب نتقدم بالتهنئة من اللبنانيين ونشدد على أن تضامننا ووحدتنا كفيلان بحفظ حقوقنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2019 - 10:29

ميقاتي: في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بتحرير الجنوب نتقدم بالتهنئة من اللبنانيين ونشدد على أن تضامننا ووحدتنا كفيلان بحفظ حقوقنا

منذ 27 mins 25 May، 2019
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