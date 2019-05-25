النائب السابق سامي الخطيب في ذمة الله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2019 - 10:29

النائب السابق سامي الخطيب في ذمة الله

منذ 35 mins 25 May، 2019
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لبنان

 

 افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان النائب السابق اللواء الركن سامي الخطيب اصبح في ذمة الله.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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