النائب السابق سامي الخطيب في ذمة الله – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 25 2019 - 10:29
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الذكرى الـ19 لعيد المقاومة والتحرير عند الخامسة من عصر اليوم
رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان: معادلة الجيش والشعب والمقاومة لا تزال ضرورة وطنية
الشيخ قبلان: المطلوب في هذه المرحلة تضافر الجهود حفاظاً على فلسطين في مواجهة صفقة القرن
وزارة الخارجية والمغتربين تعلن إطلاق سراح المواطن اللبناني "عبود اللقاط" الذي اختطفه مسلحون في نيجيريا قبل أيام
قوات الإحتلال تعتقل 3 شبان فلسطينيين من القدس المحتلة بزعم محاولتهم إشعال حرائق قرب المستوطنات
لجنة دعم الصحفيين تستنكر إغلاق عشرات الحسابات الفلسطينية من قبل إدارة الفيسبوك دون سبب يذكر
اليمن: إرتفاع عدد ضحايا جريمة طيران العدوان بحق المدنيين في مديرية ماوية بمحافظة تعز الى 12 شهيدا
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة العدوان قبالة السديس في نجران
مصادر يمنية: استهداف تجمعات مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية في محافظتي تعز والجوف وتدمير عدد من آلياتهم
نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي: أميركا تفهم لغة القوّة لا لغة التفاوض
الأدميرال فدوي: إيران لديها دائما خطط لمواجهة الأعداء وهي حققت النصر عليهم طوال العقود الأربعة الماضية
مساعد قائد الجيش الإيراني: بوسع إيران أن تلقي بسفن أميركا الحربية الى قاع البحر بطواقمها وطائراتها
العميد حسن سيفي: لا إمكانية لاندلاع حرب وإذا اندلعت فسنرد بقوة كاملة
وزير الخارجية الإيراني: زيادة القوات الأميركية في المنطقة خطوة خطيرة ينبغي التصدي لها
سيناتور أميركي: إدارة ترامب أبلغت الكونغرس رسميا أنها ستبيع أسلحة الى السعودية والإمارات دون عرض الصفقتين عليه
وزير الخارجية الأميركي: سيتم إرسال أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار الى الأردن والإمارات والسعودية "لردع العدوان الإيراني"
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون: إدارة ترامب تلقت معلومات استخباراتية خطيرة وعميقة بشأن تهديد النظام الإيراني
الدفاع الروسية: الجيش السوري يقضي على 350 إرهابيا خلال صدّه هجمات المسلحين في محافظة حماه
الخارجية السورية: المزاعم حول استخدام الجيش أسلحة كيميائية بريف اللاذقية لن تثنينا عن مواصلة الحرب على الإرهاب
السفير الروسي في فنزويلا: الحكومة الفنزويلية في حالة تأهب لأنّ واشنطن تواصل تهديداتها للجوء الى القوة ضد كراكاس
السفير الروسي في فنزويلا: خبراؤنا موجودون في فنزويلا لتدريب نظرائهم الفنزويليين على الحفاظ على جهوزية معداتهم العسكرية
أمين عام حلف الناتو: خبراء الحلف قرّروا وضع استراتيجية عسكرية جديدة بسبب الخطر النووي الذي يخيّم على الدول الغربية
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
النائب السابق سامي الخطيب في ذمة الله
منذ 35 mins
25 May، 2019
لبنان
افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان النائب السابق اللواء الركن سامي الخطيب اصبح في ذمة الله.
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
التعليقات
ذات صلة
طفلة بـ 14 إصبعا
ما علاقة تغير المناخ بزيادة الحساسية؟
ميقاتي: في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بتحرير الجنوب نتقدم بالتهنئة من اللبنانيين ونشدد على أن تضامننا ووحدتنا كفيلان بحفظ حقوقنا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}