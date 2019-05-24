النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون شرق فرنسا ( الوكالة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 20:41

النيابة الفرنسية ترجح فرضية الطرد المفخخ في انفجار ليون شرق فرنسا ( الوكالة الفرنسية)

منذ 1 ساعة 24 May، 2019
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