وقوع 6 جرحى بانفجار في شارع للمشاة في مدينة ليون الفرنسية (وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2019 - 20:41
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: نؤكد على أن طهران قادرة على هزيمة أميركا والكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية في المنطقة
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تظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل جميع رموز النظام السابق
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مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
وقوع 6 جرحى بانفجار في شارع للمشاة في مدينة ليون الفرنسية (وكالات)
منذ 1 ساعة
24 May، 2019
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