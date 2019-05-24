حركة التوحيد هنأت اللبنانيين بذكرى التحرير والانتصار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 24 2019 - 20:41

حركة التوحيد هنأت اللبنانيين بذكرى التحرير والانتصار

منذ 1 ساعة 24 May، 2019
حركة التوحيد الاسلامي
لبنان

هنأ مجلس أمناء حركة التوحيد الاسلامي في بيان اثر اجتماعه الدوري بمقر الأمانة العامة في طرابلس، “اللبنانيين جميعاً بمناسبة ذكرى التحرير 25 أيار 2000 والانتصار الذي تسطر باندحار الكيان الصهيوني من لبنان، على ايدي مجاهدي المقاومة الاسلامية في أكبر رد على أولئك المشككين بجدوى المقاومة والاستراتيجية الدفاعية في مواجهة العدو”.

ورأى أن “مؤتمر الذل المزعم عقده في البحرين اواخر حزيران المقبل، مكشوف الاهداف والغايات في محاولة يائسة لبيع القضية الفلسطينية لترامب والصهاينة وفي خطوة متقدمة من التطبيع المعلن بين العرب واسرائيل”، مشددين على ان “قوى المقاومة في فلسطين ودول الطوق ستحقق نصرا جديدا وسيهزم الجمع وسنكون على موعد مع نصر جديد يعيد ما تبقى من اراض عربية محتلة الى اصحابها الحقيقيين”.

المصدر: حركة التوحيد

التعليقات

ذات صلة