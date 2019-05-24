حركة التوحيد هنأت اللبنانيين بذكرى التحرير والانتصار

هنأ مجلس أمناء حركة التوحيد الاسلامي في بيان اثر اجتماعه الدوري بمقر الأمانة العامة في طرابلس، “اللبنانيين جميعاً بمناسبة ذكرى التحرير 25 أيار 2000 والانتصار الذي تسطر باندحار الكيان الصهيوني من لبنان، على ايدي مجاهدي المقاومة الاسلامية في أكبر رد على أولئك المشككين بجدوى المقاومة والاستراتيجية الدفاعية في مواجهة العدو”.

ورأى أن “مؤتمر الذل المزعم عقده في البحرين اواخر حزيران المقبل، مكشوف الاهداف والغايات في محاولة يائسة لبيع القضية الفلسطينية لترامب والصهاينة وفي خطوة متقدمة من التطبيع المعلن بين العرب واسرائيل”، مشددين على ان “قوى المقاومة في فلسطين ودول الطوق ستحقق نصرا جديدا وسيهزم الجمع وسنكون على موعد مع نصر جديد يعيد ما تبقى من اراض عربية محتلة الى اصحابها الحقيقيين”.

المصدر: حركة التوحيد