الشيخ القطان: معادلة الشعب والجيش والمقاومة تحفظ لبنان قويا ومواجها لكل التحديات

هنأ رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في تصريح اليوم من برالياس، “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة عيد المقاومة والتحرير 25 أيار 2000” متمنيا أن “تبقى هذه الذكرى مناسبة لتلاقي اللبنانيين واجماعهم على وجوب حفظ معادلة الشعب والجيش والمقاومة، لأنها المعادلة الوحيدة التي تحفظ لبنان قويا ومواجها لكل التحديات”.

واعتبر القطان أن “المسلمين السنة هم أهل الجهاد والمقاومة، ولن يكونوا يوما إلا أعداء للصهاينة والمستكبرين على امتداد العالم”، وقال: “كل أحرار العالم داعمون للمجاهدين في كل مكان لا سيما في لبنان وفلسطين، لأن المقاومين هم رصيد هذه الأمة وفخرها وما تبقى لهذه الأمة من عزة وكرامة وقوة لأنهم باعوا أنفسهم لله دفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات”.

ودعا “لأوسع مشاركة في الإحتفال الذي تنظمه جمعية قولنا والعمل الأحد 26 أيار الساعة الخامسة عصرا في فندق مسابكي شتورا “تكريسا لمعادلة الشعب والجيش والمقاومة لكي يبقى لبنان قويا عزيزا مواجها لكل التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية