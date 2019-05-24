احتفال عسكري رمزي في اليرزة واحتفالات في المناطق في عيد المقاومة والتحرير

أقيم الجمعة احتفال عسكري رمزي في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة لمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد المقاومة والتحرير، حضره رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، وقادة الأجهزة والوحدات التابعة للقيادة وضباطها، والموظفون المدنيون.

وجرت مراسم رفع العلم، وتلا رئيس الاركان “أمر اليوم” الذي وجهه قائد الجيش إلى العسكريين في المناسبة، ومما جاء فيه “في زمن ندر فيه الوفاء، وتحولت التضحية من أجل الوطن إلى تضحية بالوطن، ما زلتم أوفياء للقسم رغم ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من تنكر للوعود، تتمسكون بشرف أداء الواجب مدركين أنكم بذلك تحفظون العهد وتصونون أمن بلدنا واقتصاده وسلمه الأهلي وصيغة عيشه المشترك. تضحيات تؤكد بما لا يقبل الشك أن أرواح الشهداء لا تقدر بقيمة مادية، وكرامة العسكريين وعائلاتهم لا تقاس بثمن”.

وأضاف رئيس الاركان “اليوم أعاهد وإياكم اللبنانيين أننا لن نستكين حتى تحرير كامل أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي، ولن نبخل بعرق أو دم لتحقيق هذه الغاية النبيلة مهما عظمت التحديات”.

وتخلل الاحتفال عرض عسكري شارك فيه عدد من الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة.

وأقيمت احتفالات في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس، والقوات الجوية والبحرية وباقي الوحدات الكبرى، تخللتها تلاوة “أمر اليوم” وعروض عسكرية رمزية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام