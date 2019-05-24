الحكومة أنهت مناقشة مشروع موازنة 2019.. والاعلان النهائي سيكون ببعبدا في جلسة تحدد لاحقا

انتهت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعقدت بالسراي الحكومي والتي تابعت البحث في مشروع الموازنة.

وبعد الجلسة تحدث وزير الاعلام جمال الجراح حيث قال “مبارك، انتهينا والحمد لله من الموازنة، سأبدأ مما تحدث به الرئيس الحريري في مستهل الجلسة حيث قال هناك كلام ان مشروع الموازنة لا يتضمن رؤية اقتصادية واريد ان اعتبر ان هذا الأمر مجرد حكي، لان الرؤية الاقتصادية والانمائية والاستثمارية موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي، والتصحيح المالي، هذا الامر يحصل على خمس سنوات”.

واضاف الجراح “الرئيس الحريري قال ليس صحيحا انه لم يكن هناك كلفة للتأخير، اساسا الكلفة حصلت من اول السنة، ومن التأخير بتشكيل الحكومة، وهي مستمرة مع التأخير غير المبرر باعداد الموازنة، وتابع الرئيس الحريري اذا اردتم ان نكمل هكذا ليس لدي مانع، وارى اننا أصبحنا على ابواب اعداد موازنة 2020، وانا لدي ايضا سلة اقتراحات ايضا، فإذا كان المطلوب ان نبقى ندور ونغرق بأرقام 2019، ليس هناك من مانع ولكن يجب ان تعرف الناس ان نسبة العجز التي وصلنا اليها مهمة جدا بالنسبة للتخفيض من 11.5% الى 7.5 % وهذا الامر ليس عاديا. علينا الاتكال على الله للانتهاء من موازنة 2019 “.

وقال الجراح “في ختام مداخلته، أبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء أنه مسافر إلى المملكة العربية السعودية مطلع الاسبوع المقبل للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية اللتين تسبقان عيد الفطر المبارك”، واضاف “أنهينا مناقشة مواد وارقام موازنة 2019، ورفع دولة الرئيس الجلسة وستعقد جلسة في قصر بعبدا يحدد موعدها لاحقا للاعلان عن الانتهاء من مشروع الموازنة، اليوم انتهينا من اقرار كل المواد والارقام”، ولفت الى “الرقم النهائي للعجز في مشروع الموازنة بلغ 7.5% بحسب وزير المالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام